Половина россиян одобрили участие военных РФ в недавней операции ОДКБ в Казахстане

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (48%) положительно относится к тому, что российские миротворцы были задействованы в недавней миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что среди сограждан, у которых есть родственники, друзья и знакомые в Казахстане, эта доля составляет 64%.

Согласно опросу, более половины россиян (59%) уверены, что массовые протесты, быстро переросшие в беспорядки с применением оружия, были организованы. Среди респондентов, имеющих родственников, друзей и знакомых в соседней стране так считают почти три четверти (74%).

В опросе также предлагалось оценить различные версии СМИ о том, какие силы могли стоять за организацией беспорядков в Казахстане. Так, каждый четвертый участник опроса (25%) считает более предпочтительной версию причастности стран Запада в организации беспорядков в соседней стране. Почти каждый шестой респондент (17%) уверен в активной роли исламских радикалов и террористов в организации беспорядков.

Всероссийский опрос был проведен 14-16 января 2022 года среди 1 500 респондентов в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.