Токаев назвал миссию ОДКБ в Казахстане краткосрочной, но эффективной

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно оценил завершившуюся миротворческую миссию ОДКБ.

"Миротворческий контингент ОДКБ сосредоточился на функциях обеспечения и прикрытия, и его пребывание в Казахстане было краткосрочным, но эффективным, а также продемонстрировало потенциал самой ОДКБ", - сказал Токаев в среду, его слова привела пресс-служба главы государства.

Миротворцы ОДКБ были направлены в Казахстан после того, как 2 января в стране начались акции протеста из-за повышения вдвое цен на сжиженный газ, переросшие затем в беспорядки и столкновения с сотрудниками силовых структур. Правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент возглавил Совет безопасности страны и ввел в стране чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать миротворческие силы, и эта просьба была удовлетворена.

11 января Токаев заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, и через два дня можно начинать вывод миротворцев. Министры обороны стран ОДКБ подписали соответствующее решение 13 января.

19 января командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков сообщил, что миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане. Последние четыре военных самолета с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Россию, сообщили в Минобороны РФ.