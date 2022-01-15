Лукашенко заявил, что они с Путиным разработали операцию ОДКБ в Казахстане за час

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Операция в Казахстане была разработана Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в течение часа, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с миротворцами в субботу.

"Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел. И министерства обороны под руководством Шойгу (министр обороны России Сергей Шойгу - ИФ) и Хренина (министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - ИФ) детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - заявил Лукашенко.

Президент также отметил, что общие усилия Белоруссии и России не только охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, "но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал Организации Договора о коллективной безопасности".

По официальным данным, в Казахстан были направлены 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники. Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана началось 13 января. Вывод завершится 19 января.