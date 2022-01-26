Заболеваемость COVID среди детей в Петербурге после новогодних праздников выросла в 8 раз

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Несовершеннолетние в Петербурге после новогодних праздников стали заболевать в восемь раз чаще, сообщила в среду журналистам главный государственный санитарный врач города, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

"С 10 января мы видим усиленный рост заболеваемости. (...) У нас заболеваемость выросла в четыре раза по сравнению с началом рабочей недели. Особенно заболеваемость увеличилась среди детей в возрасте до 17 лет. Дети болеют от 0 до 17. И там уровень заболеваемости вырос в восемь раз", - сказала чиновница.

Башкетова отметила, что вклад детей в общую структуру заболеваемости составляет 20%, в предыдущие два года было не выше 10%.

"Основные группы, которые вносят большой вклад в заболеваемость детского населения, - это как раз 7-14 и 15-17 лет, поскольку эти дети активно посещают образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, (...) занимаются в различного рода секциях, особенно учащиеся колледжей и техникумов", - сказала она.

Согласно изменениям в постановление городского правительства №121 об антикоронавирусных ограничениях, с 28 января по 13 февраля детские учреждения дополнительного образования в Петербурге переходят на дистанционный режим обучения, кроме этого несовершеннолетним запрещено посещать кинотеатры, театры, музеи, цирки, фитнес-центры, бассейны, публичные массовые мероприятия.

"Мы же не знаем, как родители себя поведут. Зачастую, в большей степени, среди детей это заболевание протекает бессимптомно. Но мы же не можем со 100-процентной уверенностью сказать, что контактный ребенок не пойдет с родителями в театр, музей или в какие-то досуговые учреждения", - отметила Башкетова.

Она отметила, что заразность штамма "омикрон" сопоставима с заразностью кори. "Новый штамм крайне контагиозен, это очень заразный штамм. Инкубационный период в настоящее время составляет от одного до трех дней. Его контагиозность - как у кори - до 7 раз увеличена. Любой человек, который заболевает, становится заразным в первые сутки", - сказала она.

Глава ведомства напомнила о рекомендациях отправлять классы на карантин, даже если заболел только один ребенок. "Если заболевший ребенок обнаруживается в классе, (...) класс идет на семидневный карантин. (...) Ребенок должен находится на карантине, и этот ребенок должен находиться дома, а не посещать, находясь на карантине, дополнительные кружки, дополнительные занятия, танцы, пляски (...) в том числе музыкальные, художественные, развивающие школы", - сказала чиновница.

Она отметила, что соблюдение этих правил позволит сохранить очное обучение в школах, и не переходить на дистанционный режим. "Мы категорически против введения дистанционного обучения, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Дети будут все равно находиться вне дома. Поэтому жесткий карантин - 7 дней. Дети в это время находятся дома, не посещая какие-либо дополнительные места, в том числе театры, кинотеатры. И ответственность здесь лежит на родителях в первую очередь", - отметила Башкетова.

По ее мнению, переход школ на дистанционный формат возможен при "взрывной волне заболеваемости".

"Мы надеемся, что заболеваемость будет стабилизироваться. (...) Если санитарно-эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, естественно, будет рассматриваться вопрос о дополнительных ограничениях", - заявила руководитель ведомства.