Новосибирских школьников переведут на дистант

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Новосибирской области всех школьников, кроме учеников 11-х классов, с 31 января переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса, объявил губернатор региона Андрей Травников.

"Можно констатировать, что пятая волна стартовала в Новосибирской области (...), видим, что подтверждается первое предположение, что омикрон более активно заражает наших детей. В связи с этим нас вынуждают готовить дополнительные ограничительные меры", - отметил он.

По его словам, ученики младших классов уйдут на двухнедельные каникулы, остальные классы будут учиться удаленно.

"11-е классы, скорее всего, останутся обучаться очно, но будет тестирование (школьников на коронавирус - ИФ)", - добавил Травников.

Чиновники и врачи отмечают, что в эту волну пандемии и на фоне распространения "омикрона" много болеют дети. В отдельных регионах школы переводят на удаленку, чтобы затормозить рост заболеваемости.