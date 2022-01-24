Госпитализация детей с COVID-19 в Петербурге с начала января увеличилась в 2,6 раза

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Петербурге за последнюю неделю были госпитализированы 246 детей с коронавирусом, сообщается в понедельник в телеграм-канале комитета по здравоохранению.

"В Петербурге резко увеличилась госпитализация детей с коронавирусной инфекцией. Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января - 126, то с 17 по 23 января - уже 246 детей", - говорится в сообщении.

Таким образом, число госпитализаций детей с начала января выросло в 2,6 раза.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время Детская больница имени Филатова будет целиком перепрофилирована под прием детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Сейчас там предусмотрено 362 койки. Также рассматривается вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете, уточнили в комитете по здравоохранению.

На прошлой неделе в Петербурге в среднем госпитализировали 417 пациентов с COVID-19 в сутки. В Петербурге предусмотрено 8 052 койки в 18 ковидных стационарах (15 городских и трех федеральных).

Доля свободных коек за последнюю неделю сократилась на 8% и сейчас составляет 22%.