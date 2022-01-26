Турчак указал на плюсы развития криптовалют в России в рамках закона

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что если криптовалюта в России будет развиваться в рамках закона, это позволит увеличить доходы бюджета и даст стимул для технологического роста.

"Сейчас важно очень внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в нашей стране. Цифровая финансовая инфраструктура - полноценная часть финансовой системы, и, если технологии будут развиваться в рамках закона, это даст новые современные инструменты для людей и отчисления в бюджеты", - сказал Турчак журналистам в среду.

По его словам, блокчейн и криптовалюты - это источник большого количества инновационных проектов, в которые вовлечены молодые люди по всей стране. Он добавил, что молодежь рассматривает криптовалюту как современный инструмент экономических отношений.

На криптобиржах зарегистрировано порядка 6 млн россиян, их инвестиции в криптовалюту составляют "несколько триллионов рублей".

"Мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались и работали в России. Для этого и необходимо создавать им такие условия, развивать прогрессивные технологии", - сказал он.

По словам Турчака, при регулировании технологий нужно, в первую очередь, защититься от мошеннических действий и не допустить использование криптовалюты для криминальных расчетов.

Президент России Владимир Путин в среду открыл традиционное совещание с членами правительства темой регулирования криптовалют, обращение и майнинг которых в России ранее предложил запретить ЦБ РФ. Тем не менее, глава государства не сформулировал окончательной позиции по этому вопросу.

"Я бы просил правительство России и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты", - сказал Путин.

Ранее в январе Банк России опубликовал консультативный доклад по криптовалютам, где предложил жесткий вариант регулирования этого рынка - ввести запреты на большинство операций с ними в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. Растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы, считает Банк России. Между тем Минфин, как сообщил во вторник директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, выступает не за запрет, а за регулирование. Концепцию этого регулирования Минфин направил в аппарат правительства.