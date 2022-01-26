Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

Путин призвал ЦБ и правительство прийти к единому мнению по криптовалютам

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин открыл традиционное совещание с членами правительства темой регулирования криптовалют, обращение и майнинг которых в России предложил запретить ЦБ РФ, при этом не сформулировал собственного отношения к этому вопросу.

Ранее в январе Банк России опубликовал консультативный доклад по криптовалютам, где предложил жесткий вариант регулирования этого рынка – ввести запреты на большинство операций с ними в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. Растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы, считает Банк России. Между тем Минфин, как сообщил во вторник директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, выступает не за запрет, а за регулирование. Концепцию этого регулирования Минфин направил в аппарат правительства.

С упоминания этого спора Путин начал совещание в среду: "Начать хотел бы с вопроса, который сейчас находится в центре внимания – это регулирование криптовалют. Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет".

"Этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы ЦБ РФ. ЦБ не стоит у нас на пути прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности. Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов ЦБ, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего – для граждан страны. Учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы", - отметил Путин.

При этом, по его словам, у России "есть здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имея в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры".

"Я бы просил правительство России и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты", - сказал глава государства.

Владимир Путин ЦБ РФ Банк России Минфин

Новости по теме

Новости

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на вдову Градского

В Астраханской области собаки насмерть загрызли мужчину в гаражах

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Президент РФ призвал сохранить плановую медпомощь для детей на фоне COVID

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

МВД предложило разрешить регистрацию автомобилей в МФЦ

В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега

В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });