В Минфине предложили регулировать, а не запрещать обращение криптовалют

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Минфине предлагают не запрещать обращение криптовалют в России, а регулировать. Об этом на конференции "Криптоактивы: всё, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить" заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, комментируя недавний доклад Банка России.

По его мнению, цифровизация в мире происходит очень быстро и неразумно запрещать в своей стране высокотехнологичную индустрию, давая ей развиваться в других.

"Я не знаю, как можно говорить о запрете, послушав все то, что сейчас сказал Чанпэн Чжао (основатель криптобиржи Binance - ИФ). Когда мы обсуждаем криптовалюты и цифровые валюты в последнее время, мы очень сужено смотрим на это. Мы не смотрим на всю широту тех технологий, которые используются в этой индустрии. Мы не смотрим на NFT, мы не смотрим на метавселенные, которые сейчас создаются. Для большинства из нас и для людей нашего поколения - это новые слова, которые мы до конца не понимаем. Но мир очень сильно виртуализировался. Технологии развиваются очень быстро. И, мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий этим образом запрещать у нас в стране и говорить, что она должна развиваться в другой стране", - сказал он.

Он поблагодарил ЦБ за то, что доклад о криптовалютах был вынесен на публичное обсуждение.

"Потому что тема важная - действительно, есть риски. Потому что непонятно, что происходит с гражданами: по сути, они остаются один на один с криптовалютами, и их никто не защищает", - отметил глава департамента.

По его мнению, необходимо защищать интересы потребителей криптовалюты, тех, кто использует криптовалюты в других технологических решениях.

"В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит обеспечить ту прозрачность, которая поможет обеспечить защиту граждан. И второе, конечно, - это развитие технологий. Мы до конца недооцениваем то технологическое развитие, которое происходит на технологиях блокчейн и криптоактивов, криптовалют. Если это будет действительно интернет денег, то по крайней мере надо иметь эти компетенции у нас в стране. И сейчас в России сконцентрированы человеческие ресурсы по этому направлению. Есть огромное количество ребят, которые этим занимаются, криптоэнтузиастов, которым эта тема интересна. И, конечно, мы не хотим, чтобы эти технологии уходили из нашей страны. Хотелось бы развить внутри страны. Есть много опасностей с точки зрения климата, ESG-тематики. Но это вопрос развития технологий", - отметил Чебесков.

Он также напомнил, что Минфин активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. "У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства. Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительства не было, но, тем не менее, направление нашей деятельности вот такое", - заключил глава департамента.

В декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась против проведения операций с криптовалютой на российской финансовой инфраструктуре.

"Вы знаете наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое, связанное с тем, что это большие риски для розничных инвесторов, волатильность очень большая этого актива. Криптовалюты часто используются для нелегальных операций криминального характера, непрозрачные, поэтому мы не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, это реализовать вполне можно", - сказала она.

В середине января регулятор опубликовал консультативный доклад с предложением жесткого варианта регулирования криптовалют. В докладе ЦБ предложил запретить большинство операций с ними в России: майнинг, выпуск, обращение, обмен.

Растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы, считает Банк России. "Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков", - говорилось в докладе.

Сейчас вопросы выпуска и обращения криптовалют в России законодательно не урегулированы, отмечает Банк России. "Это означает, что криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и прочие операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля. При этом закон о ЦФА запрещает использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ", - напомнил ЦБ.

По мнению регулятора, следует ввести ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами. Также необходимо установить запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения криптовалют (в том числе криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами) на территории России, установить ответственность за нарушение этой нормы. "Должны быть выработаны механизмы выявления операций и лиц, их осуществляющих, после введения запрета; выработаны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиатную валюту. Должен быть определен уполномоченный орган (органы), на который будут возложены полномочия по реализации мер", - отмечает ЦБ.

Кроме того, Банк России предлагает ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой (приобретение, осуществление платежей и переводов, отчуждение, содействие оказанию услуг хранения и принятию рисков через деривативы).