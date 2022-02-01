В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство активно обсуждает варианты развития рынка криптовалюты в России, ожидается, что решение будет принято в течение месяца, сообщил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В правительстве все активно происходит, я думаю, что быстро будет какое-то решение принято. Мои ожидание, что в течение месяца", - сказал он.

"Главный центр соприкосновения - что и мы, и Центральный банк против расчетов (в криптовалюте - ИФ). Пока не очень понятно, как мы будем сводить позиции, но не хочется отказываться от варианта компромисса в будущем. Я думаю, что по мере того, как будем работать, какой-то компромисс будет найден", - сказал Моисеев.

В январе Банк России и Минфин представили противоположные подходы к развитию рынка криптовалют.

ЦБ в своем консультативном докладе предложил запретить майнинг и использование инфраструктуры внутреннего финансового рынка для операций с криптовалютой. В свою очередь, Минфин предложил встроить сегмент криптовалютных операций как в банковский сектор, так и в сферу операторов обмена цифровых валют с введением соответствующего реестра операторов. ЦБ увидел огромные риски финстабильности в подходе министерства.

В правительстве вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту разработки регулирования в области криптовалют (документ датирован 27 января, но проект его был внесен в правительство 12 января, то есть еще до публикации разгромного для криптовалютного рынка доклада Центробанка).

Противники жесткого подхода к регулированию криптовалют предупреждают, что запрет их оборота помешает их контролировать и усилит развитие черного рынка, а также приведет к отставанию России в сфере финтехнологий.