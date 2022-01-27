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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:23Заразились
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В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

По стране выявлены 88,8 тыс. случаев заражения, в Москве - 26 586 заболевших

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 88 816 новых случаев, умерли за сутки 665 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По сравнению с данными оперативного штаба, опубликованными накануне, за сутки прирост новых случаев в РФ составил 14 124.

В Москве коронавирус диагностировали у 26 586 человек - это новый антирекорд (днем ранее сообщалось о 19 858 случаях). В Санкт-Петербурге - 11 808 новых пациентов, в Подмосковье - 7 182.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется уже в 74 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 19 регионов больше. Накануне во вторник сообщалось о 72 регионах, где обнаружен данный вариант COVID-19.

Как сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие варианты - 52,1%.

В оперштабе также сказали, что за минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 12 807 человек, число попавших в больницу по сравнению с предшествующими сутками увеличилось на 4,8%.

Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 404 тыс. 617 случаев коронавирусной инфекции, 328 770 умерших и 10 млн 129 тыс. 691 выписанных.

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