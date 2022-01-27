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Песков заявил, что Россия раньше не помогала оружием ДНР и ЛНР

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о новизне предложения партии "Единая Россия" начать поставки оборонительных вооружений самопровозглашенным республикам юго-востока Украины.

"Это что-то новое", - сказал Песков журналистам в четверг. Так он ответил на вопрос, является ли предложение чем-то новым, или Россия уже помогала оружием ЛНР и ДНР.

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В среду секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в условиях, когда страны НАТО в больших масштабах поставляют на Украину летальное оружие и отправляют своих военных инструкторов, он считает правильным, чтобы Россия поставила ЛНР и ДНР отдельные виды вооружений.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности", - сказал Турчак.

Глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным республикам.

Дмитрий Песков Единая Россия Россия ЛНР ДНР

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