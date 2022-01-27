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Пентагон заявил, что США изучают варианты ускорения поставок вооружения на Украину

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают варианты для ускорения поставок вооружения на Украину, заявил в четверг представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы рассматриваем возможности для ускорения процесса", - сказал он на брифинге.

Он сообщил о скорой доставке на Украину очередных военных грузов из США и заверил, что Вашингтон постоянно контактирует с Киевом по поводу того, какая именно военная помощь ему требуется.

США Пентагон Джон Кирби

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