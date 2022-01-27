Троих нижегородских подростков заподозрили в подготовке нападения на школу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении трех подростков, подозреваемых в приготовлении к совершению убийства в Нижнем Новгороде, сообщает СУ СКР по региону в четверг.

Дело заведено в отношении подростков в возрасте 16-17 лет по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц), говорится в сообщении.

По версии следствия, трое несовершеннолетних планировали нападение на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода "для убийства нескольких лиц на почве ненависти".

"В декабре 2021 - январе 2022 года подозреваемые сообща выбрали объект для нападения - школу, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода, и планировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников указанного учреждения, и также определили дату нападения", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи СК проводят допросы подозреваемых, после которых будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Действия подростков были выявлены и пресечены следователями при взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области, отмечается в релизе.

В свою очередь в пресс-службе управления ФСБ России по Нижегородской области "Интерфаксу" уточнили, что подростки планировали совершить нападение 20 апреля 2022 года.

По данным УФСБ, один из задержанных с 2021 года вел дневники, "в которых делались записи с рецептами изготовления взрывчатых веществ, а также имелись высказывания о ненависти к окружающим и себе, с восхищением действиями Т. Бекмансурова".

"Позже один из несовершеннолетних участников группы предпринял попытку покончить жизнь самоубийством", - говорится в ответе управления на запрос агентства. Он также признался, что хранил дома компоненты для изготовления взрывчатки, сообщили в ФСБ.

Утром 20 сентября 2021 года студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. Шесть человек погибли, 47 пострадали. Он арестован до 20 февраля 2022 года.