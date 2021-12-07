Устроивший стрельбу в пермском вузе студент останется под стражей до 20 февраля

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Дзержинский райсуд Перми во вторник продлил на два месяца и семь дней срок ареста Тимура Бекмансурова, обвиняемого в вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей Бекмансурову Тимуру (...) до 20 февраля 2022 года", - зачитала постановление судья Ирина Кобелева.

Сам Бекмансуров на судебном заседании не присутствовал, так как он находится на стационарной судебно-психиатрической экспертизе в Санкт-Петербурге, выписка намечена на третью декаду декабря, отметила судья. Зачитывая материалы дела, судья также сообщила, что ранее обвиняемый на учете у психиатра, нарколога и в полиции не состоял.

Следователь Сергей Душкин сообщил, что расследование уголовного дела продлено до 20 февраля 2022 года. В рамках следствия опрошено свыше 1 тыс. свидетелей, проведено более 100 осмотров и не менее 170 экспертиз. По его словам, вину в совершении преступлений Бекмансуров признал.

Утром 20 сентября студент юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. Шесть человек погибли, 47 пострадали. Ему предъявлено обвинение по п.п. "а, е" ч.2 ст.105 (убийство более двух лиц общеопасным способом), ч.3 ст.30, п.п. "а, е" ч.2 ст.105 (покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Большинство пострадавших студентов уже вернулись к учебе.