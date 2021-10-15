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Суд оставил под стражей журналиста "Комсомольской правды" Можейко

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минский городской суд оставил под стражей журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко. Жалоба защиты на решение Партизанского суда его арестовать отклонена. Судья добавил, что это решение обжалованию не подлежит, но может быть опротестовано в порядке надзора.

Из материалов суда стало известно, что Можейко обвиняется в разжигании розни и оскорблении представителя власти.

28 сентября в Минске в собственной квартире был застрелен программист Андрей Зельцер. Его квартиру штурмовали бойцы группы "Альфа", он открыл по ним огонь и смертельно ранил одного из них. Сам он был убит, его жену задержали. Можейко взял интервью у одноклассницы Зельцера, которая хорошо о нем отозвалась. Заметка на базе интервью несколько минут провисела на сайте "КП в Беларуси" вечером 28 сентября.

29 сентября сайт газеты был заблокирован в Белоруссии. Министерство информации республики объяснило, доступ к сайту закрыли за публикацию, которая способствовала "формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством".

Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин сообщил, что претензии белорусских властей вызвала публикация Можейко, которая очень быстро была отредактирована. По его словам, за это газету обвинили в "обелении преступника".

Можейко был задержан 1 октября. По информации Сунгоркина, перед задержанием он был в Москве. В МВД Белоруссии заявили, что он был задержан в Минске при попытке выехать в третью страну, а в России он недавно был объявлен невъездным.

Руководство "КП" решило закрыть белорусский филиал издания.

Геннадий Можейко Минск Минский городской суд КП в Беларуси Андрей Зельцер Белоруссия

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