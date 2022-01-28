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Во ФСИН отрицают ухудшение состояние ректора "Шанинки" Зуева

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Состояние здоровья у арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева удовлетворительное, его постоянно осматривают тюремные медики, сообщили в пресс-бюро городского управления ФСИН.

Адвокат Зуева Сергей Севрук сообщил "Новой газете", что видел подзащитного 27 января и его состояние ухудшилось по сравнению с предыдущей встречей неделю назад. Причинами он считает нахождение в СИЗО без нормального режима и питания, а также отсутствие наблюдения и помощи со стороны медицинских специалистов.

"С трудом ходит с палкой, слабость, головокружение. […] Позавчера он не смог подняться на 5 этаж к врачу-невропатологу, ей пришлось самой прийти в камеру к Зуеву, - сказал Севрук. - Я не специалист, но по всем признакам предынфарктное состояние".

"Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - говорится в пресс-релизе ГУФСИН.

Зуев сейчас содержится в больнице на территории следственного изолятора № 1 ("Матросская тишина").

Ректора задержали в октябре по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Ему вменили мошенничество в особо крупном размере, а также фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС. Он все обвинения отвергает.

Сначала Зуев был под домашним арестом, но затем, после операции на сердце, прокуратура добилась его водворения в СИЗО. В последний раз срок ареста ему продлили до 7 марта.

Сообщалось, что в 2021 году он перенес три операции на сердце. 22 декабря его перевели из медсанчасти СИЗО в гражданскую больницу для обследования и срочной корректировки лечения ректора. 28 декабря его вернули в "Матросскую тишину".

Сергей Зуев Шанинка ФСИН Москва Марина Ракова Матросская тишина

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