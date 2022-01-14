В ОНК сообщили, что ректор "Шанинки" сам попросился в тюремную больницу из гражданской

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев сам попросил перевести его из гражданской больницы в медсанчасть СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщил "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

"Мы встретились с Зуевым. Он рассказал, что из больницы попросился назад в медсанчасть СИЗО сам. Дело в том, что в гражданской больнице он находился в изоляторе временного содержания при учреждении, и условия там его не устроили. Даже чтобы попроситься в туалет, приходилось стучать и просить охрану вывести его", - рассказал Хуруджи.

В настоящий момент, по его словам, состояние Зуева остается по-прежнему сложным, верхнее давление ректора "Шанинки" поднималось до 185.

В декабре 2021 года Зуева переводили из медсанчасти СИЗО в гражданскую больницу для обследования специалистами, в том числе – хирургами. Он провел в больнице неделю, после чего вернулся в СИЗО.

"Зуев сказал нам, что пишет серьезную научную книгу об университетах, чтобы передать знания будущим поколениям. Уже две главы написано. Он спросил нас, как передавать корректору уже написанное и получать потом его обратно. Мы, честно говоря, первый раз столкнулись с такой просьбой, передали руководству СИЗО, будем смотреть, что получится", - рассказал правозащитник.

Зуев был задержан в октябре в рамках уголовного дела о хищении более 50 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в сфере образования.

Изначально он был помещен судом под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в следственный изолятор.

Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда развития новых форм образования. По версии следствия, Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн руб., предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Для исполнения соглашений, считает следствие, в качестве субподрядчика фонд привлек "Шанинку", а лоббировала заключение контрактов, работы по которым предположительно не были выполнены, арестованная ныне бывшая замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее возглавлявшая фонд.

Зуеву также вменяется хищение более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Кроме Зуева и Раковой, по делу задержан гражданский муж экс-чиновницы Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Крючкова – единственная из фигурантов, про которую известно, что она признала вину. Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в этой связи ей была смягчена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.