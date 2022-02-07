ФСИН опровергла сообщения о резком ухудшении состояния ректора "Шанинки"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергло сообщения некоторых изданий о резком ухудшении здоровья арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Ранее в СМИ появились сообщения, что Зуев не может сам встать с кровати.

"Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно", - говорится в сообщении пресс-бюро УФСИН, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

Уточняется, что Зуев в настоящее время содержится в больнице следственного изолятора №1 ("Матросская тишина").

Ученый был задержан в октябре в рамках уголовного дела о хищении более 50 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в сфере образования. Изначально он был помещен судом под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в следственный изолятор.

Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда развития новых форм образования. По версии следствия, Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн руб., предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Следствие считает, что для исполнения соглашений в качестве субподрядчика фонд привлек "Шанинку", а лоббировала заключение контрактов, работы по которым предположительно не были выполнены, арестованная ныне бывшая замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее возглавлявшая фонд.

Зуеву также вменяется хищение более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.