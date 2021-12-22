Во ФСИН считают удовлетворительным состояние ректора Шанинки Зуева

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Состояние здоровья арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева - удовлетворительноие, сообщили в пресс-бюро столичного управления ФСИН.

"22 декабря обвиняемый Зуев С.Э. направлен в одну из городских больниц для планового медицинского обследования и консультации с узкопрофильными специалистами. В настоящее время состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Ранее о переводе ректора в гражданскую больницу для обследования расказал член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи. До среды Зуев находился в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина".

21 декабря Мосгорсуд отказал защите Зуева в смягчении ему меры пресечения. Адвокаты указывали, что их подзащитный болен и нуждается в квалифицированном лечении, которое в тюремной больнице ему обеспечить не могут. Однако после суда следствие МВД сообщило, что готово обеспечить его перевод в на обследование в городскую клинику.

Ректор "Шанинки" был задержан в октябре и сначала помещен под домашний арест, но позже прокуратура добилась его перевода в СИЗО. Он проходит по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Ему вменили мошенничество в особо крупном размере, а также фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС. Он обвинения отвергает.