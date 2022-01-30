Радиационный фон в приграничном Приморье после запуска ракеты КНДР не изменился

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Запуск неопознанного снаряда военными Северной Кореи в сторону Восточного моря в воскресенье не повлиял на радиационный фон в Приморском крае.

"Радиационный фон в Приморье составляет 11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям", - сообщает Примгидромет.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи, на который ссылается агентство "Ренхап", Северная Корея в воскресенье запустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря. По оценкам военных экспертов, снаряд является баллистической ракетой. Этот пуск стал седьмым по счету со стороны КНДР в 2022 году.

Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что ракета, пролетев 800 км на высоте 2 км, упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Приморский край - единственный регион России, граничащий с КНДР.