Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:59Заразились
на 29.01В России 11 615 779+113 122В мире 369 955 862+3 661 349

Радиационный фон в приграничном Приморье после запуска ракеты КНДР не изменился

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Запуск неопознанного снаряда военными Северной Кореи в сторону Восточного моря в воскресенье не повлиял на радиационный фон в Приморском крае.

"Радиационный фон в Приморье составляет 11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям", - сообщает Примгидромет.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи, на который ссылается агентство "Ренхап", Северная Корея в воскресенье запустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря. По оценкам военных экспертов, снаряд является баллистической ракетой. Этот пуск стал седьмым по счету со стороны КНДР в 2022 году.

Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что ракета, пролетев 800 км на высоте 2 км, упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Приморский край - единственный регион России, граничащий с КНДР.

Приморский край КНДР Примгидромет

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 29 января

В СПЧ поддержали поручение Путина о соцвыплатах россиянам из ДНР и ЛНР

Путин поручил рассмотреть вопрос получения россиянами в ДНР и ЛНР льгот через "Госуслуги"

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

МиГ-31 из-за неисправности выкатился за пределы ВПП под Новгородом

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Что случилось этой ночью: суббота, 29 января

В Петербурге арестован главврач медцентра, где после обследования желудка умерли люди

Что произошло за день: пятница, 28 января

Около 30 сотрудников посольства РФ в США к концу января покинут Вашингтон

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });