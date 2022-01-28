КНДР подтвердила испытания ракет во вторник и четверг текущей недели

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Во вторник и четверг текущей недели КНДР осуществила испытательные пуски ракет, чтобы проверить усовершенствованные системы ракет и эффективность боеголовок управляемых ракет класса "земля-земля", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Академия оборонных наук КНДР провела испытательные стрельбы для обновления системы крылатых ракет большой дальности и испытательные стрельбы для подтверждения мощности обычной боеголовки для тактической управляемой ракеты класса "земля-земля" во вторник и четверг соответственно", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе испытаний крылатых ракет большой дальности, проведенных во вторник, "две крылатые ракеты пролетели в течение 9 тыс. 137 секунд над Восточным морем, чтобы поразить цель на расстоянии 1,8 тыс. км". В ходе испытаний, целью которых было "подтверждения мощности обычной боеголовки для тактической управляемой ракеты класса "земля-поверхность", проведенного в четверг, две тактические управляемые ракеты точно поразили цель.

"Результаты испытательных пусков были доведены до сведения ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и получили высокую оценку", - подчеркнуло агентство.

Оно сообщило, что Академия оборонных наук уточнила, что ее институт продолжит разработку мощных боеголовок, способных выполнять боевые функции и задачи". ЦТАК также информировал, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил завод по производству боеприпасов, производящий "основные системы вооружений". Во время посещения он высоко оценил "стремительный прогресс в производстве основных видов оружия" который способствует реализации решений ТПК .