Южнокорейские военные предположили, что КНДР запустила две баллистические ракеты

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Северная Корея выпустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности произошел из города Хамхына на восточном побережье КНДР около 8 часов утра по местному времени (2:00 по мск).

"Наши военные внимательно следят за соответствующими передвижениями Северной Кореи и поддерживают готовность", - говорится в сообщении JCS.

Ранее сообщалось, что Пхеньян произвел очередной запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Это уже шестой запуск, произведенный КНДР в этом году. Последнее испытание двух снарядов, которые, по мнению южнокорейских военных, могли быть крылатыми ракетами, прошло 25 января.