Соцучреждения для пожилых в Забайкалье закрыли на самоизоляцию

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Отделения госучреждений для пожилых граждан и инвалидов в Забайкалье закрыты для посетителей в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"В соответствии с постановлением губернатора Забайкальского края государственные стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 31 января закрыты на режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники этих учреждений будут работать в вахтовом режиме по 14 дней. Все амбулаторные и стационарные службы края приведены в режим повышенной готовности.

Как сообщалось, на территории региона с 31 января по 1 марта включительно приостановлено проведение физкультурных, зрелищных, досуговых и развлекательных мероприятий для детей.

По данным на 31 января, за сутки в Забайкальском крае выявлено 553 новых случая заболевания COVID-19. Всего вирус обнаружен у 102,5 тыс. забайкальцев, умерли 2 тыс. 367 человек.