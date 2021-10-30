В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о дополнительных ограничениях для снижения распространения коронавирусной инфекции, сообщала пресс-служба правительства региона.

"Начиная с субботы, в Забайкальском крае прекращают принимать гостей кафе и рестораны. Они могут обслуживать клиентов на вынос или доставлять заказы на дом. Но закрываться должны не позднее 23:00", - сказано в сообщении

Также, согласно постановлению, на неделю приостановлена деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций. При этом в детских садах работают дежурные группы. Не работают магазины непродовольственных товаров, чья площадь более 400 квадратных метров, за исключением магазинов стройматериалов. Закрыться придется и небольшим непродовольственным магазинам, не имеющим отдельного входа.

"Мы оставляем открытыми аптеки (без отдельного входа), даже в тех торговых центрах, где все остальное закрыто. Открытыми для приема клиентов в регионе будут фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, парикмахерские, салоны красоты. Однако обслуживать разрешено только гостей, имеющих QR-код или сертификат о вакцинации, а также справку о перенесенном заболевании, срок которой не превышает шести месяцев. Остальные отрасли действуют в прежнем режиме", - цитирует пресс-служба слова зампреда правительства Забайкалья Александра Бардалеева.

Отмечается, что для невакцинированных жителей региона в возрасте старше 60 лет вводится режим самоизоляции. Работодателям необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета.