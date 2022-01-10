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QR-коды стали обязательными во всех непродовольственных магазинах Забайкалья

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Правила входа в мелкие розничные магазины изменились в Забайкальском крае с 10 января, их посетителям понадобятся QR-коды, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

" Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете" - сказал зампред правительства Забайкальского края, министр экономического развития Александр Бардалеев, его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что жители Забайкалья, у которых нет QR-кода, могут "беспрепятственно посещать аптеки и продуктовые магазины", за исключением тех, которые находятся в торговых центрах.

По данным на 10 января, за сутки в Забайкальском крае выявлено 83 новых случая коронавируса. Всего их зафиксировано более 97 тысяч.

Как сообщалось, оперштаб Забайкальского края перед новым годом принял решение продлить все ограничительные меры по коронавирусу до 15 января. В частности, предприятия общепита могут работать только до 23:00, войти в кафе и ресторан возможно только по QR-коду. Массовые деловые мероприятия разрешены лишь в дистанционном режиме, за исключением тех, где все участники имеют сертификат о прививке, либо QR-код.

Забайкальский край Коронавирус

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