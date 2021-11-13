В Забайкалье отменили часть ограничений на фоне снижения заболеваемости COVID-19

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Власти Забайкальского края приняли решение смягчить некоторые ранее введенные ограничения для бизнеса, в регионе отмечается замедление темпа прироста заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.

Там уточнили, что с 15 ноября в Чите, Читинском районе, Краснокаменске и Агинском Бурятском округе вновь разрешена работа массажных салонов, предприятий по дневному уходу за детьми, уличных зоопарков, косметических кабинетов, спа-салонов, саун, солярием. Условием возобновления работы является соблюдение масочного режима, социальной дистанции и проведение дезинфекции.

С 13 ноября дети и подростки до 18 лет могут ходить в кафе и рестораны, но только вместе с родителями, имеющими QR-код о вакцинации либо о перенесенном заболевании. До 21 ноября включительно продлен запрет деятельности детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров.

Торговые центры в Забайкалье работают по системе QR-кодов. Исключением являются расположенные в ТЦ и торговых комплексах продуктовые магазины и аптеки.