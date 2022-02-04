"Мемориал" подал ходатайство в ВС РФ о приостановке ликвидации общества

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) подало в апелляционную коллегию Верховного суда РФ ходатайство о том, чтобы приостановить рассмотрение дела о ликвидации организации, говорится в сообщении общества.

"Ходатайство основано на решении Европейского Суда о применении обеспечительных мер в порядке Правила 39 Регламента Суда. Согласно решению, Россия должна приостановить ликвидацию "Мемориала", пока ЕСПЧ не рассмотрит жалобу российских НКО на закон об "иностранных агентах", - говорится в официальном сообщении "Мемориала" в пятницу.

В организации уточнили "Интерфаксу", что ходатайство было подано отдельно, после того, как "Мемориал" подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после обращения правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ иноагентом) предписал российским властям приостановить исполнение судебных решений о ликвидации организаций до рассмотрения их жалоб на закон об иностранных агентах в Страсбурге.

28 января текущего года юристы правозащитного общества "Международный мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) подали апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.

"Международный мемориал", а также одноименный правозащитный центр были ликвидированы по искам Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря прошлого года соответственно.

Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

В Генпрокуратуре утверждают, что "Мемориал" скрывает "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем общество и его должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Кроме того, в надзорном ведомстве установили, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Прокуратура считает, что ликвидация общества соразмерна допущенным правонарушениям и необходима.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет.

В "Мемориале" подчеркивали, что общество и одноименный правозащитный центр уже выплатили штрафов суммарно более чем на 6 млн руб., назначенных им за нарушения законодательства о деятельности иноагентов.