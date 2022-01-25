В реестр Росфинмониторинга попали два депутата гордумы Томска

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Депутаты Городской думы Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев внесены в перечень Росфинмониторинга, куда включают организации и граждан, причастных к терроризму и экстремизму.

Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга 25 января.

Банки обязаны заморозить счета участников списка и приостановить их обслуживание.

Депутаты Фатеев и Фадеева - сторонники Алексея Навального, не раз участвовали в уличных акциях в его поддержку. В томскую думу они избрались в сентябре 2020 года. В январе 2021 года их обоих оштрафовали за организацию несогласованной акции в поддержку оппозиционера.

В апреле 2021 года Фадеева получила 30 суток ареста, а в мае - штраф в 300 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга.

В конце декабря 2021 года она была задержана, и ей вменили организацию экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч.3 ст.282.1 УК) и участие в НКО, посягающей на личность и права граждан (ч.3 ст.239 УК). Ее оставили на свободе под запрет пользоваться связью, участвовать в публичных мероприятиях и общаться с другиими фигурантами дела.

Соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов 14 января были внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Сам Навальный, а также его соратники Любовь Соболь, Георгий Албуров и Вячеслав Гимади попали в этот перечень 25 января.