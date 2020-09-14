Двое сотрудников штаба Навального прошли в гордуму Томска

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники томского штаба оппозиционера Алексея Навального - Ксения Фадеева и Андрей Фатеев - победили в своих округах на выборах в Томскую городскую Думу, следует из данных горизбиркома.

Так, Фадеева по 4-му одномандатному округу набрала 1 171 голос, опередив выдвинутую "Единой Россией" Наталью Богданову, которая с 844 голосами заняла второе место. Фатеев с 1 315 голосами победил в 11-м округе.

"Мы очень рады результату. (...) Что касается каких-либо попыток аннулировать результаты выборов по участкам на наших округах, то считаю, что этого не будет, так как у меня на руках есть все копии протоколов", - сказала Фадеева "Интерфаксу".

В выборах в гордуму Томска участвовали более 350 кандидатов, которые боролись за 37 мандатов, десять из которых будут распределены среди победивших по партийным спискам.