Суд отпустил депутата думы Томска Фадееву под «запрет определенных действий»

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения депутату думы Томска Ксении Фадеевой о запрете определенных действий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Речь идет о запрете использовать средства связи, отправлять корреспонденцию, общения с лицами, которые как-то могут проходить по делу, посещения публичных мероприятий, пояснил сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что Фадеевой инкриминируют ч.3 ст.282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества использованием служебного положения) и ч.3 ст.239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Ранее сообщалось, что Фадееву задержали в Томске сотрудники правоохранительных органов из Москвы.

Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального.