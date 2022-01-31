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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
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Гинцбург заявил об отсутствии побочек у 10 тысяч привитых "Спутником" подростков

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России уже около 10 тысяч подростков привились от коронавируса вакциной "Спутник М", по данным Минздрава, у них не проявилось никаких побочных эффектов, которые бы заслуживали внимания, заявил телеканалу "Россия 24" руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, "можно говорить, что вакцина показала свою безопасность при широком применении на подростках". Он также отметил необходимость наращивания темпов вакцинации от коронавируса не только взрослых, но и детей.

Ранее Гинцбург говорил, что привить от COVID-19 нужно 70-80% детей. Он также отмечал, что вакцина "Спутник" для детей 6-11 лет может стать доступна уже весной 2022 года.

24 ноября Минздрав зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет под названием "Спутник М". Он был разработан в Центре имени Гамалеи. Препарат представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Вакцина поступила в гражданский оборот. В январе ее начали поставлять в регионы.

Чиновники и врачи говорят, что с появлением контагиозного штамма коронавируса "омикрон" дети стали чаще заражаться, тем более, что до сих пор их не прививали.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2022 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Центр Гамалеи коронавирус Спутник М

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