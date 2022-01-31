Минпромторг назвал причину летнего пожара на химкомбинате в Ростовской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Авария и пожар на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области в июле 2021 года произошли из-за грубых нарушений требований промбезопасности руководством цеха №101 в процессе устранения сбоя в работе оснастки, заявили в пресс-службе Минпромторга России.

Там сослались на выводы комиссии, которая расследовала причины случившегося. Также она выявила нарушения со стороны должностных лиц, ответственных за организацию производственного контроля на предприятии.

29 июля 2021 года на предприятии произошел пожар, пострадали семь человек, все они умерли в больнице. Семьям погибших были выплачены компенсации на общую сумму 93 млн рублей по условиям отраслевого соглашения и коллективного договора.

В Минпромторге вскоре после аварии заявили, что пожар произошел во время проведения технологической операции, которая является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.