Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:58Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Минпромторг назвал причину летнего пожара на химкомбинате в Ростовской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Авария и пожар на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области в июле 2021 года произошли из-за грубых нарушений требований промбезопасности руководством цеха №101 в процессе устранения сбоя в работе оснастки, заявили в пресс-службе Минпромторга России.

Там сослались на выводы комиссии, которая расследовала причины случившегося. Также она выявила нарушения со стороны должностных лиц, ответственных за организацию производственного контроля на предприятии.

29 июля 2021 года на предприятии произошел пожар, пострадали семь человек, все они умерли в больнице. Семьям погибших были выплачены компенсации на общую сумму 93 млн рублей по условиям отраслевого соглашения и коллективного договора.

В Минпромторге вскоре после аварии заявили, что пожар произошел во время проведения технологической операции, которая является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.

Минпромторг Каменский Ростовская область

Новости по теме

Новости

Суд подтвердил штраф в 1,3 млрд рублей для Booking.com от ФАС

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

Суд заочно арестовал одного из сыновей бывшего судьи Сайди Янгулбаева

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Арестован устроивший взрыв выпускник православной гимназии в Серпухове

Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

МЧС опровергло информацию об эвакуации в Ханты-Мансийске

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

Лавров и Блинкен во вторник проведут телефонный разговор

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });