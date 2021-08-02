Скончался седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Число жертв пожара на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области увеличилось до семи, скончался последний из пострадавших. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В реанимации умер последний из пострадавших. Таким образом число жертв инцидента составило семь человек: две женщины и пять мужчин", - сказал собеседник агентства.

Семеро сотрудников химкомбината "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский 29 июля получили ожоги в результате аварии и пожара. Все были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сначала скончался один из пострадавших, затем стало известно о смерти еще пятерых человек.

Минпромторг РФ сообщил, что технологическая операция, во время которой произошел пожар и пострадали люди, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" – производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.