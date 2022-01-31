Проценко счел, что COVID-19 может превратиться в сезонную инфекцию уже к осени

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - COVID-19 превратится в сезонное заболевание, возможно уже к осени, считает главный врач больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко.

"Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон - октябрь-ноябрь - мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией", - сказал Проценко в интервью RTVI.

Он высказал мнение, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, которое будут контролировать с помощью вакцинации, как сейчас грипп. Это позволит отказаться от ношения масок, и вновь возвращаться к этой практике только в эпидемический сезон.

В России с середины января наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный распространением штамма "омикрон", который стал доминирующим в стране.