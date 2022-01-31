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Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы
Фото: Nicola Marfisi/AGF/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - COVID-19, вызванный штаммом коронавируса "омикрон", отличается более быстрым и легким течением, но пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями не должны терять бдительности, заявил главный врач больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко.

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"Его (заболевания, вызванного "омикроном" - ИФ) быстрое течение и меньшее, значительно меньшее, количество поражения легочной ткани, меньше пневмоний в исходе, - это хорошая новость", - сказал Проценко в интервью RTVI.

Он добавил, что тем не менее пациенты из групп риска не должны "терять настороженность", поскольку есть риски обострения их сопутствующих патологий. Речь идет о людях старше 60 лет, пациентах с ожирением, хроническими заболеваниями.

Проценко добавил, что в больнице в Коммунарке сейчас находятся 930 пациентов с COVID-19, 237 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По его словам, рост заражений не повлек роста госпитализаций, в стационаре находятся "в состоянии напряженного ожидания".

коронавирус Денис Проценко

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