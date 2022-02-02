В Москве выявили 2836 случаев заражения "омикроном"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Москве с начала пандемии выявили 2836 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", соообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным чиновников, 2311 заразившихся не выезжали из России. Еще 525 случаев заражения "привезли" из Турции, ОАЭ, Египта, Доминиканы и некоторых других стран.

Взрослые в возрасте от 40 до 65 лет составляют 41,1% в общем числе заразившихся, люди от 18 до 39 лет - 42,3%. По всем случаям проведено эпидемиологическое расследование и взяты под наблюдения контактные лица.

28 января сообщалось о 2 514 случаях заражения "омикроном" в городе.

Всего, по данным Роспотребнадзора, в стране подтверждены 15 287 случаев заражения "омикроном" в 83 регионах. Глава правительства Михаил Мишустин на совещании 2 февраля отметил, что "омикрон" выявили уже почти во всех регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в Москве, Башкирии, Марий Эл и Ростовской области выявлены в общей сложности 253 случая заражения еще более контагиозным вариантом "омикрона" - ВА.2.