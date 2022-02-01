Детей до пяти лет могут вакцинировать от коронавируса "Спутником V" в виде спрея

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Для вакцинации от коронавируса COVID-19 детей младше пяти лет, скорее всего, будет использован "Спутник V" в виде спрея для носа, сообщил "Интерфаксу" директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Мы про это думаем и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз ее (вакцину "Спутник V" - ИФ) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, будет ли разработан препарат для вакцинации детей от пяти лет и младше.

Ученый отметил, что сначала нужно дождаться окончания испытаний назальной формы на взрослых.

"Об этом можно будет говорить после того, как мы закончим исследования интраназальной формы вакцины для взрослых. Согласно законодательству - здесь никуда не денешься. То есть только после того, как закончится и будет подан отчет в Минздрав по испытаниям интраназальной вакцины на взрослых",- сказал Гинцбург.

В интервью "России 24" (ВГТРК) Гинцбург сообщил, что первые две фазы клинических исследований интраназальной формы вакцины "Спутник ", по результатам которых могут быть поданы документы в Минздрав для ее регистрации и поступления в гражданский оборот, займут до 2,5 месяцев. Ранее в разговоре с "Интерфаксом" он говорил о трех месяцах, которые потребуются на эти исследования.

Клинические исследования интраназальной формы вакцины "Спутник V" начались 26 января.

В разговоре с "Интерфаксом" Гинцбург сообщал, что через две-три недели должны начаться клинические испытания инъекционной вакцины "Спутник М" для детей от 6-11 лет, разрешение на которые были выданы Минздравом 24 января. Правительство РФ 28 января выделило на первые две и начало третьей фазы испытаний более 305,5 млн руб.

Минздрав России 12 октября одобрил проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. Он, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным.

В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Правительство выделило на проведение I-II фаз клинических исследований интараназальной формы вакцины 187,8 млн руб. Выпуск препарата на рынок планируется в первой четверти 2022 года.

24 ноября 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М", которая представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Вакцина поступила в гражданский оборот.