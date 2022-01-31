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Путин и Макрон будут договариваться о личной встрече

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор 31 января вечером, сообщила пресс-служба Кремля. Они договорились продолжить контакты по телефону и намерены оперативно проработать возможность проведения личной встречи.

Два лидера продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и о требованиях Москвы предоставить ей юридически закрпленные гарантии безопасности в Европе. Как сообщили в Кремле, Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по этим вопросам.

На сайте Елисейского дворца пресс-релиза о беседе еще не появилось.

В прошлый раз президенты говорили по телефону 28 января. В этой беседе Путин впервые прокомментировал ответы США и НАТО на российские требования по гарантиями безопасности и отметил, что в этих ответах "так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО".

Эммануэль Макрон Франция Владимир Путин НАТО Украина Европа

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