Минцифры предложило разработать меры госрегулирования рынка криптовалют

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает подготовить необходимые меры по госрегулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, говорится в сообщении министерства.

ЦБ в январе опубликовал консультативный доклад по криптовалютам, где предложил жесткий вариант регулирования этого рынка – ввести запреты на большинство операций с ними в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. Растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы, считает Банк России.

По мнению Минцифры РФ, запрет на обращение криптовалют драматически снизит темпы развития ИТ-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной.

"Минцифры предлагает сформировать необходимые меры по государственному регулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, обеспечению его прозрачности и снижению существующих рисков для добросовестных инвесторов в криптовалюты", - говорится в сообщении Минцифры. В министерстве считают, что эту работу необходимо проводить в рамках утвержденной правительством "дорожной карты" по регулированию оборота криптовалют в самые короткие сроки.

Как отмечается в сообщении, Минцифры поддерживает и разделяет позицию о необходимости реагировать на риски, связанные с использованием криптовалют для финансирования противоправной деятельности и формирования финансовых пирамид, а также риски, связанные с мошенничеством в этой сфере. Вместе с тем, указывает Минцифры, индустрия блокчейн-решений, используемых для выпуска и обращения криптовалют, является одной из самых быстрорастущих в отрасли ПО. "У многих успешных международных проектов в сфере криптовалюты российские корни. А возможности самой технологии блокчейн значительно шире – это переход на смарт-контракты и многое другое", - отмечает министерство.

По мнению главы Минцифры Максута Шадаева, введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться.

"Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны. В условиях, когда президентом и правительством созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, введение запрета на обращение криптовалют не укладывается в общие рамки проводимой политики по поддержке отрасли", - заявил Шадаев, слова которого приводятся в сообщении Минцифры.