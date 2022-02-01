Что произошло за день: вторник, 1 февраля

Переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана, первый случай отмены COVID-ограничений среди стран ЕС, отказ Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент России и премьер-министр Венгрии провели переговоры. На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин заявил об угрозе военного конфликта России и НАТО в случае вступления Украины в альянс. Он отметил, что в ответах США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности проигнорированы ключевые требования. Виктор Орбан выразил надежду, что Россия и НАТО смогут договориться, а также сообщил о желании Венгрии увеличить поставки газа из России на 1 млрд кубометров в год и о планах закупить вакцину "Спутник-Лайт".

- В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом. Заболели еще 125 836 человек. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ожидают пика заболеваемости в середине февраля. Минтруд РФ сообщил о рекомендации работодателям перевести максимальное число работников на удаленку.

- "Газпром" сохраняет высокую заявку на транзит через Украину на среду. Таким образом, российский концерн снова почти полностью использует мощности ГТС Украины, забронированные по долгосрочному контракту (109 млн куб. м).

- Верховный суд РФ счел ликвидацию "Международного Мемориала" (признан НКО-иноагентом) соразмерной его нарушениям. Он пришел к выводу, что "Мемориал" не только не предпринял попытки устранить нарушения, но "умышленно не исполняет законодательство" без видимых препятствий.

- В Новгородской области нашли мертвой пропавшую полуторагодовалую девочку. Тело нашли в Холме на участке неподалеку от дома. Ранее мать ребенка и ее сожитель были арестованы.

- На адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) составлен протокол за отсутствие маркировки в соцсетях. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей.

- Украина впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии. Глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Венгрия обеспечит второй после Словакии гарантированный маршрут поставок газа даже в случае отсутствия транзита.

- Дания первой из стран ЕС отменила все коронавирусные ограничения. В частности, перестают быть обязательными маски и COVID-паспорта. При этом для непривитых туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону, некоторые ограничения сохранятся.

- Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении. Осужденный за убийство 77 человек признан опасным для общества и спустя десять лет после вынесения ему приговора.