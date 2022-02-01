Москалькова обратилась в Генпрокуратуру в связи с задержанием жены экс-судьи из Чечни

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генеральную прокуратуру России в связи с ситуацией с Заремой Мусаевой, женой судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которую увезли на допрос из Нижнего Новгорода в Грозный, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена.

"Москалькова направила запрос в Генпрокуратуру по делу Заремы Мусаевой", - сказали в пресс-службе во вторник.

Ранее Москалькова заявила, что ситуация с Мусаевой требует проверки. В связи с этим она обратилась к прокурору Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырову с просьбой провести проверку.

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни в Нижнем Новгороде задержали жену бывшего судьи Верховного суда республики. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Ситуация стала поводом для резонансных высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, он высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Также критика прозвучала в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами".

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что ситуация с находящейся под арестом Мусаевой понятна с юридической точки зрения, и полагает, что после окончания ареста она окажется на свободе. Фадеев направил письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о недопуске адвоката к Мусаевой.