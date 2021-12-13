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Кремль отметил, что сертификат привитым за рубежом не означает признания чужих вакцин

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле пояснили, что решение о выдаче соответствующего сертификата россиянам, привившимся иностранными вакцинами от коронавируса, не означает признания в стране зарубежных прививок, речь идет о наличии у них антител.

В ходе общения со СМИ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, рассчитывают ли в Кремле, что зарубежные страны поступят аналогичным образом и будут выдавать сертификаты о вакцинации привитым "Спутником V", и означает ли соответствующее решение России признание иностранных вакцин.

"Нет, это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат", - сказал Песков.

Говоря о решении РФ, он пояснил, что будет фиксироваться наличие антител. "На Западе их обычно не меряют, это у нас более продвинутая такая диагностическая система", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил: "Поэтому это, скорее, признание наличия антител, не признание западных вакцин. Хотя в этом направлении работа тоже продолжается".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне, которые привились за рубежом иностранными вакцинами или "Спутником V", смогут получить российский COVID-сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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