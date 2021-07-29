Столичный медик призвал онкобольных оперативно привиться от COVID

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Граждане с онкологией находятся в группе риска заражения коронавирусом, им необходимо оперативно пройти вакцинацию, сообщил журналистам главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"Онкологические пациенты входят в зону особого риска (...) тяжелого течения заболевания, поэтому пациентам с онкологическими заболеваниями мы рекомендуем вакцинироваться как можно быстрее", - сказал врач.

Он добавил, что таким пациентам могут отказать в прививке, если болезнь находятся в стадии обострения. Если заболевание находится в состоянии ремиссии, то врач может принять решение о вакцинации такого пациента.

Тяжельников также отметил, что прививка не может повлиять на течение любых заболеваний.

"В течение всего периода клинических исследований и уже в процессе того, как мы вакцинируем массово, мы не видели каких-то нежелательных явлений", - подчеркнул Тяжельников.