Оставлен в силе приговор москвичу за распыление баллончика в лицо омоновца

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Павлу Грин-Романову, который на несогласованной акции протеста 31 января в Москве распылил газ из баллоничка в лицо сотруднику ОМОНа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

9 апреля 2021 года Мещанский суд признал Грин-Романова виновным в применении опасного для здоровья насилия к представителю власти (ч.2 ст. 318 УК). Он был приговорен к трем с половиной годам колонии. Мосгорсуд позднее сократил этот срок на полгода.

По версии следствия, подсудимый совершил преступление в окрестностях Комсомольской площади 31 января, в день проведения акции в поддержку Алексея Навального. Вину он признал.