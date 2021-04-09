В Москве осудили мужчину, распылившего в лицо омоновца баллончик

Участник акции 31 января получил 3,5 года колонии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал виновным Павла Грин-Романова в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 31 января в столице.

"Павел Грин-Романов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), ему назначено наказание в виде заключения сроком три года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина в пятницу.

Накануне государственный обвинитель запросил для Грин-Романова наказание в виде 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, 31 января Грин-Романов в ходе несанкционированной акции вблизи Комсомольской площади в Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении сотруднику ОМОНа газовый баллончик.

Вину Грин-Романов признал.

В Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).