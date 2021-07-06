Леонид Волков оштрафован на 25 тыс. руб. за зимнюю акцию с фонариками

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы назначил административный штраф бывшему руководителю "Штабов Навального" (признаны властями в РФ экстремистской организацией) Леониду Волкову за акцию с фонариками.

"Волкову назначен административный штраф в размере 25 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение организации несанкционированной акции).

"Меня оштрафовали по ст. 20.2 КоАП на 25 тысяч рублей. За акцию "Любовь сильнее страха" 14 февраля", - написал Волков в твиттере.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Акция 14 февраля прошла в России в новом формате: жителям больших городов предлагалось вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять так несколько минут.