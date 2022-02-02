В Грозном на митинг против Янгулбаевых вышли 400 тысяч человек

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Грозном прошел митинг против семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и журналистов. На акцию собрались только мужчины - всего около 400 тысяч человек, или почти 80% взрослого мужского населения Чечни, отметил ГТРК "Грозный".

"Собравшиеся выразили решительный протест оскорблениям всех авлия и устазов (праведников - ИФ) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию", - говорится в сообщении.

Митингующие выразили жесткое возмущение поведением семьи Янгулбаевых, а также потребовали прекратить деятельность СМИ и организаций, поддерживающих экстремизм. Обращение в адрес президента Владимира Путина от лица всех собравшихся объявил председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов.

В обращении говорится о новой террористической угрозе для республики из-за попыток врагов раскачать обстановку.

"Мы обращаемся к вам по поводу антигосударственной экстремистской деятельности Елены Милашиной из "Новой газеты", Игоря Каляпина из "Комитета против пыток" (в 2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица, организацией руководит Каляпин - ИФ) и курируемых ими членов семьи Янгулбаевых, которые на протяжении многих лет оправдывают терроризм в отношении жителей Чеченской Республики и призывают уничтожить практически весь чеченский народ", - говорится, в частности, в заявлении.

Милашину и Каляпина, которых глава республики Рамзан Кадыров в январе назвал терористами, митингующие потребовали привлечь к уголовной ответственности "за поддержку терроризма и экстремизма".

Они также потребовали прекратить деятельность "вражеских СМИ" - "Новой газеты", телеканала "Дождь" (включен в реестр СМИ-иноагентов), а также "Комитета против пыток".

2 февраля Старопромысловский суд Грозного на два месяца арестовал Зарему Мусаеву - жену судьи Янгулбаева. Ей вменяют нападение на полицейского при задержании. До этого она отсидела 15 суток ареста.

Очередная фаза противостояния руководства Чечни и правозащитников, а также обострение конфликта с семьей Янгулбаевых началось в январе.

20 января в Нижнем Новгороде чеченские силовики задержали Мусаеву. Правозащитники заявили о ее похищении. Кадыров после этого обрушился с критикой на всю семью: сыновей судьи он обвинил в поддержке телеграм-каналов, которые его критикуют, судью - в предательстве судебной системы и воспитании экстремистов, Мусаеву - в попытке покалечить силовика. Милашину и Каляпина он тогда же назвал террористами. Сайди Янгулбаев вскоре уехал из России.

Обращения журналистов и правозащитников к Кремлю в связи с этой ситуацией были переадресованы правоохранительным органам.

Однако на этой неделе СМИ сообщили, что депутат Госдумы Адам Делимханов в видеообращении высказал на чеченском языке угрозы в адрес Янгулбаевых, а также тех, кто переведет его слова на русский. Несмотря на комментарии членов СПЧ и депутатов Госдумы, Кремль отказался вмешиваться в ситуацию.