Журналистам Deutsche Welle запрещен допуск в Госдуму

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Журналистам германской телерадиокомпании Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму РФ, также им будет отказано в аккредитации на мероприятия Государственной Думы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Там уточнили, что данное решение было принято в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В четверг российский МИД объявил, что в РФ в ответ на запрет вещания в Германии телеканала RT DE (немецкоязычного телеканала Russia Today) будет прекращено вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Также ответные меры включают в себя закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в России и аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Кроме того, Москва инициирует процедуру признания Deutsche Welle СМИ-иноагентом.

Володин, комментируя заявление российского МИДа, заявил, что поддерживает данное решение, и выразил мнение, что эти меры могли бы быть еще жестче.