МИД ФРГ заявил, что ситуация с Deutsche Welle осложняет отношения РФ и Германии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Решение закрыть корпункт телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве еще больше осложняет отношения РФ и ФРГ, считают в министерстве иностранных дел Германии.

"Меры, которые российское правительство объявило сегодня против Deutsche Welle, являются новым осложнением германо-российских отношений. Если эти меры действительно будут реализованы, это сильно ограничит свободное вещание независимых журналистов в России, которое в политически напряженной ситуации имеет особое значение", - сообщила в четверг представитель МИД ФРГ.

В немецком МИД также сочли, что сравнивать ситуацию с вещанием Deutsche Welle в РФ и вещанием в Германии RT DE неприемлемо.

"Мы четко отвергаем сравнение между Deutsche Welle и вещателем RT DE. Deutsche Welle действует как независимая медиаорганизация, сотрудники которых уже годы работают в России внештатными журналистами на основе местных законов и с соответствующим разрешением. RT DE сейчас вещает без лицензии и не запрашивало разрешения, поскольку для распространения телерадиопрограмм необходимо получать разрешение", - сказала представительница министерства.

По ее словам, для RT DE в Германии действуют такие же правила, как и для других вещателей.

О том, что Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ, заявили ранее в четверг в МИД РФ.

"В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала "RT DE" российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле"; прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании "Дойче Велле" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.